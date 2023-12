Si vanno perdendo. E, in alcuni casi, qualcuno ne sarà pure contento. Non sono infatti sempre appellativi edificanti, e anzi al di là delle argute ironie, talvolta sono proprio parole volgari (e non solo nel vero senso della parola). Tuttavia raccontano una storia, lunga, antica, di una lingua acuta prima che tagliente, depositaria di narrazioni sedimentate nel tempo che spesso, in fondo, rivelavano l’aroma di intense relazioni umane basate sull’osservazione e quindi sulla conoscenza profonda dei propri vicini. Conoscenza ormai desueta.

I termini



Ma spieghiamo meglio... La geografia salentina che rimanda a pianure, serre, costiere e territori popolati di borghi e cittadine varie, è sempre stata animata da una sorta di topografia “altra”, dove i nomi ufficiali custoditi da carte o mappe (oggi Google Maps o navigatori vari) sono stati accompagnati da una versione dialettale, per lo più nota solo localmente. E non solo della cittadina, quanto soprattutto dei suoi abitanti definiti con soprannomi riconducibili raramente alle proprie virtù. Qualche esempio? Riportiamo fedelmente (non ce ne vogliano): a Castrignano dei Greci sarebbero “lardùsi”, a Novoli “facce te quatàri”, a Gallipoli e Surano “ciucci”, a Cannole “cuzzari”, a Spongano “pacci lunatici”, ad Alezio “picciuttari”, a Caprarica “crape” ecc ecc. Parte da qui Rossella Barletta nel suo “Insultario salentino. Viaggio tra i soprannomi popolari” (Edizioni Grifo; 15 euro; 176 pagine) una mappatura “seria” di maldicenze, epiteti o soprannomi popolari che dir si voglia, racchiusa tra pagine farcite di storia e tradizione folklorica, racconti tramandati e dicerie diventate leggenda . È il risultato di una ricerca della studiosa appassionata di storia leccese e salentina, autrice di numerose pubblicazioni, che l’ha portata, come lei spiega, a scoprire “una sorta di radiografia del carattere dei nostri antenati, mettendo a nudo la loro dabbenaggine e, nel contempo, il modo di curiosare e di rapportarsi, a volte ingenuo, a volte cinico, caustico, coi propri vicini o confinanti”.

Le origini