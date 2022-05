"Millanta facce", il Salento nei racconti di Piero Manni

Millantafacce sono quelle che Piero Manni racconta della sua terra, il Salento: la civiltà contadina del dopoguerra, le feste patronali e le tarantate, l’emigrazione; la speculazione degli anni Settanta e Ottanta, la Sacra Corona Unita, gli sbarchi dei migranti dai Novanta, e l’esplosione del turismo nei Duemila, quando il Salento diventa the place to be, la tradizione si trasforma in una moda e il paesaggio viene sfruttato senza lungimiranza.

Oggi pomeriggio alle 18.30 Teatro Koreja e Manni Editori presentano, nel foyer dei Cantieri Teatrali Koreja, "MILLANTA FACCE RACCONTI", il libro dedicato a Piero Manni a due anni dalla scomparsa del fondatore della storica casa editrice salentina, tra le più importanti nello scenario nazionale.

Il libro riunisce racconti scritti dal 1983 al 2020 con sguardo appassionato e lucido su un lembo del Sud sineddoche dell’Italia tutta, luogo di una crescita non sempre sana, in cui guardare alle radici aiuta a comprendere storture e ricchezze dell’oggi.

Nel corso dell’appuntamento, guidato da Marcello Favale, interverranno Antonio Errico, Cosimo Raffaele Pittella, Angelo Salento e il direttore di Teatro Koreja, Salvatore Tramacere. Letture e canti saranno a cura del Teatro Koreja.

Ingresso gratuito. A teatro è obbligatoria la mascherina Ffp2. Info Teatro Koreja: 0832.242000.