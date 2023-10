Morto il pittore Armando Scognamillo: le opere di Papes famose in tutta Italia e all'estero

Si è spento all’età di 77 anni il pittore Armando Scognamillo, conosciuto da tutti con il suo nome d’arte “Papes”.

Classe 1946, era stato lui a scegliere questo pseudonimo , negli anni ’60, perché somigliante al cantante Enrico Maria Papes del gruppo “I Giganti”.

I paesaggi, le nature morte ma soprattutto gli scorci del centro storico di Lecce sono un segno inconfondibile dell'amore che Armando ha sempre nutrito per la propria terra e per i suoi aspetti più essenziali e allo stesso tempo caratteristici.

Chi era

Da sempre appassionato di arte e disegno, autodidatta, inizia ufficialmente la sua attività professionale a 21 anni, dopo il servizio militare. Già durante il servizio di leva, Papes era solito dipingere, con il benestare degli ufficiali, ed era sorpreso e compiaciuto, quando i suoi stessi commilitoni gli chiedevano di acquistare a le sue opere.

Ha girato l’Europa trascorrendo un periodo nell'Accademia Reale di Belle Arti a Bruxelles e a Parigi a Montmartre. Durante la sua lunga carriera ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e alcune sue opere si trovano in importanti collezioni in Italia e all'estero ed è stato recensito da importanti testate giornalistiche.

Schivo e riservato, ha sempre preferito che parlasse la sua arte, grande amore della sua vita insieme alla moglie Dorita e alla sua famiglia e ai suoi amici. In tantissimi, in queste ore, piangono la scomparsa non solo di un grande artista ma anche di un uomo di cultura, dalla grande ironia, che ha saputo amare in toto la sua vita, essere sempre disponibile con gli altri, un vero amico che lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.