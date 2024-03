"Tutto è qui per te", l'ultimo libro di Fabio Volo. L'autore a Lecce, ecco quando e dove

Fabio Volo a Lecce con "Tutto è qui per te", il suo nuovo romanzo edito da Mondadori. Ad accogliere la presentazione della nuova storia dell'autore da otto milioni di copie sono le Officine Cantelmo di Lecce giovedì 21 marzo alle ore 18, ingresso libero.

"Tutto è qui per te” coinvolge ed emoziona pagina dopo pagina, con scene romantiche in cui pare di volare tra calici di vino buono e croissant caldi, dialoghi che sembrano rubati dalla nostra vita quotidiana e riflessioni in cui ritrovarsi quando ci sentiamo un po’ persi. È un libro sulla linea d’ombra che ciascuno di noi si trova a superare alle età più differenti e inaspettate. Sulla voglia di mettersi in gioco davvero, di predisporsi ad accogliere l’amore anziché rincorrerlo ovunque. Sul valore che può avere anche la solitudine. Sul desiderio, e la possibilità, di un nuovo inizio.

L’appuntamento, che anticipa l’edizione 2024 del Salento Book Festival, sarà aperto da Marco Cataldo e introdotto da Gianpiero Pisanello. Incontra l'autore Valeria De Vitis.

Scheda libro

Domani mattina troverai un’auto sotto casa tua con un biglietto aereo per raggiungermi a Parigi.

Non devi pensare a niente, ho già pensato a tutto io. Sarà un weekend indimenticabile.” Luca è bravissimo nelle sorprese, ha il talento di rendere speciale ogni momento, anche le pause pranzo. È un uomo molto indipendente, però non gli piace stare da solo.

Ha una storia importante alle spalle, finita non ha capito bene come (“quand’è che le cose belle poi diventano brutte?”). Esce con una ragazza che ha la metà dei suoi anni e un po’ se ne vergogna, ma lei è come una boccata d’aria fresca. Sua madre invece dispone di lui come se non fosse mai diventato un adulto e non perde occasione per farlo sentire sbagliato, in debito. Un giorno, per caso, incontra Lucia, la sua fidanzata di quando aveva vent’anni. Il loro era stato un amore da film, assieme avevano vissuto tutte le prime volte. Adesso lei ha una figlia e si sta separando dal marito. E se provassero a tornare al punto dove si erano fermati, vedere cosa è rimasto di quei due?