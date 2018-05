Terremoto nella Lega: commissiariato il coordinatore provinciale Taurino, funzioni affidate a Marti e Tateo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - Terremoto nella Lega. Due commissariamenti annunciati nel giro di poche ore, ma è soprattutto il secondo a destare maggiore scalpore: Paolo Taurino non è più il coordinatore provinciale della Lega. I vertici hanno deciso per il commissariamento, affidando l’incarico pro tempore all’onorevole Anna Rita Tateo e al senatore Roberto Marti. Confermatissimo, comunque, il sostegno alla candidatura a sindaco di Massimo Ciullo, la cui investitura era stata annunciata a Capodanno in un videomessaggio dal leader Matteo Salvini, proprio accanto a Taurino.Già da qualche settimana, i dissapori interni erano piuttosto evidenti in area salviniana, e sarebbero sorti in particolar modo nel periodo successivo alle elezioni politiche. Tra i punti di scontro, soprattutto la decisione del partito di togliere il simbolo della Lega dal nome di Pietro Iurlaro, candidato sindaco alle prossime amministrative di Francavilla. Una decisione, questa, mal digerita da Taurino, che era stato tra i principali sostenitori della discesa in campo dell’ex senatore. Pur nella freddezza dei rapporti con i vertici del partito, Taurino era stato comunque confermato alla guida del coordinamento provinciale brindisino. Fino a ieri, quando la situazione è decisamente precipitata.Tutto è partito da un comunicato inoltrato dal coordinatore cittadino leghista Giovanni Signore, che annunciava per venerdì 4 maggio l’inaugurazione della nuova sede della Lega a Tuturano, in via Vittorio Emanuele II, alla presenza di Ciullo, di Marti, di Tateo e del coordinatore regionale Andrea Caroppo.Taurino non la prende bene e dopo un paio d’ore invia un comunicato per annunciare il commissariamento di Signore, avocando a sé il coordinamento cittadino. Non solo: Taurino accusa anche Signore di una tentata aggressione presso la sede del movimento provinciale.