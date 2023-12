Rapina in tabaccheria: «Inginocchiati» E le puntano una pistola alla tempia»

Rapina ieri sera, intorno alle 20, presso una tabaccheria di via Don Carlo Gnocchi, al quartiere Cappuccini di Brindisi.

Tre i banditi poco prima dell'orario di chiusura si sono presentati all'interno della rivendita con il volto coperto e armati: Un malvivente aveva in mano un coltello, un altro una pistola. Momenti di terrore vissuti all'interno di una sequenza che è andata avanti per pochi istanti ma che ha suscitato un fortissimo shock: due clienti, tra cui una donna, sono stati fatti inginocchiare per terra mentre - tenendo a bada anche il titolare della tabaccheria con l'arma - uno dei banditi era impegnato ad entrare in possesso del denaro presente nel registratore di cassa.

La fuga dopo la rapina



Poi la fuga per le strade che da via Don Carlo Gnocchi conducono verso via Appia e il Parco "Cesare Braico" dove, una volta scattato l'allarme, poliziotti e carabinieri hanno concentrato le loro ricerche.

A tarda sera un sospettato sarebbe stato condotto in questura e interrogato. Al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere di videosorveglianza che si trovano anche appena fuori dal tabacchino, collocato a ridosso di alcune palazzine ed altri negozi commerciali.

Una scia di rapine in città

Per frenare in città la scia delle rapine, non è bastato l'arresto del presunto rapinatore 24enne (avvenuto lunedì scorso) che il 14 novembre aveva messo a segno, in solitario, l'ennesimo colpo a danno del supermercato "Eurospin" presente all'interno del centro commerciale "Brin Park", alle porte del quartiere Sant'Elia, In seguito alle indagini condotte dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. il giovane (che è residente a poca distanza dal luogo della rapina) era stato condotto presso il carcere circondariale di via Appia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura.



Ieri sera, quindi, un nuovo assalto e niente supermercati questa volta, ma un ritorno al passato, con la presa di mira di un tabaccheria periferica. Forse i tre banditi sono arrivati sul posto a bordo di un motorino e nulla viene tralasciato dagli investigatori per cercare di individuare e catturare i responsabili di questa ennesima rapina. E nelle prossime ore si saprà se gli elementi raccolti a carico di un sospettato fermato nella tarda serata di ieri siano tali da giustificare provvedimenti restrittivi.



Un'irruzione che è avvenuta nonostante la presenza all'interno della tabaccheria di alcuni clienti che già da soli (alla vista di una pistola e un coltello) si erano messi da parte per la paura. Invece, sono diventati uno "scudo" (dopo essere finiti anche in ginocchio) fino a quando i tre banditi non sono entrati in possesso del bottino, da quantificare.

