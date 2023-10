In ospedale i bimbi ricoverati potranno andare a scuola: il progetto del Perrino

Il diritto alla salute non preclude il diritto allo studio, ogni bambino o ragazzo ricoverato in ospedale ha il diritto di continuare a studiare e non essere obbligato ad interrompere il percorso scolastico, neanche per un solo giorno. Con questo intento sta per nascere all’ospedale Perrino di Brindisi la scuola ospedaliera, dedicata a tutti i piccoli pazienti in cura nel reparto di pediatria del nosocomio. «L’iter avviato a gennaio scorso e’ già buon punto - fa sapere Rosetta Carlino, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cappuccini” - la scuola servirà a fornire attraverso docenti formati le lezioni per gli studenti degli istituti di primo, secondo e terzo grado.

Nuovi docenti da assumere

Questo risultato che speriamo di raggiungere presto sarà il frutto di un intenso lavoro portato avanti grazie all’impegno costante della dirigente Di Noia dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi e della Asl».

Grande soddisfazione anche per la dirigente Angela Tiziana Di Noia. «In questo modo sarà rispettato e garantito - ha aggiunto la dirigente Di Noia - il diritto alla salute di ogni piccolo è giovane paziente e contemporaneamente anche il diritto allo studio grazie ad un gruppo di nuovi docenti qualificati e formati che saranno assunti per prestare servizio all’interno della scuola ospedaliera». Nuovi docenti che vuol dire nuove assunzioni e nuovi posti di lavoro.