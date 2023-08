In campagna un laboratorio per tagliare e vendere droga: arrestato un 49enne

Arrestato un 49enne con l'accusa di essere un trafficante di droga. L'operazione è stata portata avanti dalla Direzione Investigativa Antimafia nei confronti di Angelo Zanzarelli, di Oria (in provincia di Brindisi). In seguito a una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 517 grammi di eroina sotto forma di “panetto”, 12 grammi di eroina in forma pietrificata, 2,7 grammi di hashish, 190 grammi di sostanza da taglio, una pistola a funzionamento semiautomatico marca Beretta calibro 9x21 (probabilmente rubata nel 2012 in un'abitazione a Manduria).

Un laboratorio in campagna

L'uomo, che aveva delle precedenti condanne per la stessa tipologia di reato, aveva un vero e proprio laboratorio nelle campagne di Oria, con forno, pressa, frullatore, bilancia e altro materiale per il taglio, la preparazione e il confezionamento dello stupefacente.

Il Gip di Brindisi ha confermato l'arresto.

L'uomo è attualmente in carcere per i reati di ricettazione, detenzione illegale di arma comune da sparo e di munizioni, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti in maniera continuata.