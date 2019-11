Lite in strada tra vicini finisce a sprangate: un ferito

SAN PIETRO - È di un ferito, ricoverato all'ospedale “Perrino” di Brindisi, con ferite alla testa, il bilancio di una violenta lite tra vicini di casa, scoppiata nel pomeriggio in via nel Campo, a San Pietro Vernotico. Che tra due famiglie non corresse buon sangue pare fosse noto nel quartiere. Ma che i rapporti, tesi da tempo, potessero degenerare in una rissa e che la zuffa potesse finire addirittura a sprangate, nessuno lo sospettava. Invece è accaduto, sotto lo sguardo atterrito di alcuni testimoni, ai quali non è rimasto che sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di San Pietro e gli operatori del Servizio 118, che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo colpito al capo con una mazza di acciacio e ricoverato poco dopo in ospedale. Indagini sono in corso da parte del personale dell'Arma per fare luce sul violento litigio e per individuare l'autore dell'agressione.



