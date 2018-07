Drammatico incidente con la moto: muore un 28enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale nel tardo pomeriggio: un 28enne, Cosimo Luciano, ha perso la vita in via Palmiro Togliatti, a Brindisi, mentre si trovava a bordo della sua moto. La dinamica è ancora da chiarire, ma la moto si sarebbe scontrata con un'auto che usciva da una strada secondaria.Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia municipale. Il giovane era stato trasportato presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale di Brindisi, ma per lui non c'è stato più niente da fare.