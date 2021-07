Giuseppe e Pauline, coppia tifosa: «Il calcio ci dividerà ma per 90 minuti»

Sarà derby Italia- Inghilterra anche all'interno di uno dei borghi più affascinanti di Ostuni, dove vivono ormai da tempo Giuseppe e Pauline.

La coppia italo-inglese

Cuore azzurro per Giuseppe Antonio Anglani ostunese doc. Non tradirà il suo Paese d'origine, invece, Pauline Knight che in Puglia ha trovato l'amore, ma questa sera tiferà per l'Inghilterra, nella sfida che vale l' Europeo. Un cuore a metà per la coppia, nella vita unita più che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati