CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una valutazione «penalizzante e illogica» da parte della Regione ha portato il progetto della Ciclovia Adriatica dell’Alto Salento a non ottenere i finanziamenti richiesti. Ne sono convinte le amministrazioni comunali di Brindisi, Carovigno e Ostuni, che infatti proprio per questo motivo hanno presentato ricorso al Tar contro la determinazione del dirigente della sezione Mobilità sostenibile della Regione Puglia che ha inserito il progetto nell’elenco di quelli esclusi, sulla base dei punteggi assegnati da un’apposita commissione.Brindisi, Carovigno e Ostuni, infatti, avevano deciso di partecipare insieme al bando della Regione, con fondi europei, per i percorsi ciclabili. L’obiettivo era quello di ottenere al massimo 1,5 dei 12 milioni di euro totali messi a disposizione. Con quel denaro, i tre Comuni volevano consentire a turisti e amanti delle due ruote di ripercorrere un tratto della via Traiana, dal parco delle Dune costiere fino all’aeroporto del Salento, toccando l’oasi di Torre Guaceto, in bicicletta in tutta sicurezza.Ma il progetto ha ottenuto solo trenta punti mentre per il finanziamento ne servivano almeno cinquanta. Preso atto del risultato, tuttavia, nello scorso mese di dicembre l’allora sindaco di Carovigno Carmine Brandi - il cui Comune era capofila del raggruppamento con Brindisi e Ostuni - ha chiesto copia dei verbali e di tutti gli atti della commissione di valutazione in modo da poter presentare delle osservazioni. Che sono state inviate a Bari lo scorso 26 febbraio.In particolare, i tre Comuni chiedevano «la rideterminazione del punteggio attribuito al progetto “Ciclovia dell’Alto Salento” con l’attribuzione di un punteggio pari a 78 punti rispetto ai 30 assegnati». Richiesta poi respinta dal dirigente della sezione Mobilità sostenibile della Regione.La valutazione della commissione, ritengono però i tre Comuni, «risulta oggettivamente penalizzante e illogica in quanto il punteggio assegnato al progetto “Ciclovia dell’Alto Salento” è scaturito dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti singolarmente alle tratte ricadenti nei tre Comuni, senza peraltro considerare gli elaborati che individuano inequivocabilmente la candidatura di un progetto unitario da parte dei tre Comuni».Tra l’altro, Brindisi, Carovigno e Ostuni fanno rilevare «una palese difformità di valutazione in quanto per gli altri due progetti candidati in forma associata, la valutazione è stata effettuata in modo unitario e non ricorrendo alla media aritmetica». Da qui la scelta di presentare ricorso al Tar, del quale si occuperà l’avvocatura del Comune di Ostuni ed in particolare l’avvocato Alfredo Tanzarella, insieme all’ufficio Legale del Comune di Brindisi.