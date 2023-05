Si incatena ad un segnale stradale: il candidato sindaco della destra Chirivì protesta contro le condizioni delle strade di San Donaci

Singolare protesta questa mattina a San Donaci, in provincia di Brindisi, dove il candidato della destra, alle prossime elezioni amministrative Ronzino Chirivì ha deciso di incaternarsi ad un segnale stradale in centro con l'obiettivo di protestare contro le condizioni in cui versano le strade del paese: troppe buche e asfalto consumato.

Una protesta singolare che vede protagonista Vincenzo Chirivì, 79 anni detto “Ronzino”, che sarà a capo della lista civica “Uniti per San Donaci”. Al fianco di Chirivì nove candidati consiglieri: Gianpiero Perrone, Francesco Iaia, Francesco Gioffreda, Salvatore D’Amato, Mariaceleste Maritati, Aurora Leo, Stella Nobile, Lorenzo Guerrieri e Brigida Lombardi. Nei prossimi giorni si saprà di più circa il programma e gli obiettivi dei candidati al fotofinish. Tra i piccoli comuni al voto del Brindisino, San Donaci è l’unico a correre alle amministrative con tre liste di candidati.