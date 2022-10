Somministra bevande alcoliche a minorenni. Denunciato il titolare di un locale

Somministra bevande alcoliche a minorenni, denunciato il titolare di un esercizio commerciale di Rosa Marina ad Ostuni. Nell’ambito delle specifiche attività predisposte dal Questore di Brindisi Annino Gargano e relative ai servizi di controllo per gli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio della provincia di Brindisi, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brindisi, a ha denunciato l'uomo.

I fatti



Le attività di indagine sono partire da un episodio che ha visto coinvolta una minore di anni sedici soccorsa nella nottata del luglio scorso da personale del 118 dopo essere caduta per terra provocandosi vistose ecchimosi al volto e sul corpo proprio nei pressi del citato esercizio commerciale ed a causa dell’assunzione di alcolici.

I poliziotti hanno visionato anche i filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona che hanno evidenziato il reato.

Pertanto, il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato e gli è stata applicata la sospensione dell’attività per mesi tre. Il personale di polizia ha elevato inoltre sanzioni amministrative al titolare per aver somministrato bevande alcoliche a minore di anni 18 ma maggiore di 16 e per non aver predisposto precursori e tabelle alcolemiche.