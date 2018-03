Commercianti scontenti del Piano: nel mirino le restrizioni di orario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

A poco meno di due mesi dall’introduzione del nuovo piano della sosta non potevano mancare commenti e opinioni da parte dei commercianti del centro storico di Brindisi, categoria tra le più sensibili all’argomento. Il quadro si riassume con un diffuso malcontento da parte degli esercenti che hanno le proprie attività su corso Garibaldi mentre non sembrano patire le piccole attività localizzate nella fatidica “zona rossa”. A tal proposito, si ricorderà che tra le novità introdotte nel cuore cittadino, sotto la gestione commissariale del Comune, vi è proprio l’introduzione delle “strisce rosse” (parcheggi a tariffa più elevata man mano che passa il tempo), a cui si unisce il ripristino degli stalli su Corso Garibaldi (utilizzabili solo in alcune fasce orarie giornaliere) e una complessiva ridistribuzione di strisce bianche e blu. In più, si contano altri piccoli accorgimenti come il pagamento del parcheggio prolungato fino alla mezzanotte del sabato e un tentativo di potenziare il servizio navetta che fu introdotto per la prima volta a dicembre del 2016.C’era da aspettarsi che alcune misure destassero un po’ di malumore tra i negozianti. Il parcheggio “part-time” sul corso principale del capoluogo è a tutti gli effetti una delle note dolenti.«Per me – commenta in merito Gianni Milano, titolare della gelateria “Variety” – non è stata una buona scelta. Non c’è nessun vantaggio rispetto a prima, ma solo più confusione da parte della clientela. È necessario affrontare il discorso il maniera radicale e dare continuità alle scelte. Non si possono apportare modifiche ogni sei mesi. Personalmente, preferirei che corso Garibaldi diventasse zona di passeggio a tutti gli effetti con una serie di miglioramenti logistici e di decoro».«Il part-time – ironizza Francesco Manfreda, titolare dell’omonimo esercizio commerciale – dovrebbe essere una prerogativa dei lavoratori, non degli stalli per la sosta. Credo che le restrizioni di tempo del parcheggio sul corso abbiano avuto effetti negativi. Ad ogni modo, penso sia un caso unico in Italia. Solitamente, chi viene da fuori città non presta attenzione alle nuove disposizioni, si limita a parcheggiare là dove vede le strisce blu. Purtroppo, non sapendo della restrizione dell’orario, spesso e volentieri incappa nelle multe. Ciò non induce certo a ritornare a Brindisi».