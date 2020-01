Casa e negozio allacciati abusivamente alla linea elettrica pubblica: coniugi arrestati

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano collegato l’appartamento dove vivono e l’attività commerciale che gestiscono alla linea elettrica pubblica: per questo motivo i carabinieri di Mesagne, in provincia di Brindisi , hanno arrestato due coniugi della cittadina. Lui di 49 anni e la moglie di 48 sono accusati di furto aggravato e continuato con danno di rilevante entità.In particolare, a seguito di un controllo mirato svolto dai militari con il personale dell’ Enel , sono stati riscontrati due allacci diretti e abusivi alla linea elettrica dell’abitazione coniugale e dell’attività commerciale, procurando un danno quantificato in circa 37mila euro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati rimessi in libertà su disposizione della magistratura.