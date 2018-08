Mattoni contro la Volante intervenuta per un incendio: fermati due ventenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte “calda” al quartiere Commenda di Brindisi: da una palazzina in via Germanico (alle spalle del vecchio mercato di piazza Santa Maria Ausiliatrice) sono “volati” dei mattoni e una bottiglia di birra all'indirizzo di una pattuglia della polizia che intorno alle 2 di questa notte si trovava sul posto insieme ai vigili del fuoco per l'incendio di una moto.Uno dei mattoni, del tipo refrattario, ha colpito e sfondato un angolo del parabrezza. L'immediato interventi degli agenti ha comunque visto fermare due ventenni che dopo aver inveito contro i poliziotti si erano dati alla fuga nelle vicinanze. Ora, non si esclude che siano gli autori di quel folle gesto.Si sta inoltre cercando di risalire ai dati della moto distrutta dalla fiamme, forse a marca Suzuki. L'incendio ha inoltre arrecato danni al retro di un bar dove è presente una telecamera che gli investigatori sperano aver ripreso quei drammatici momenti