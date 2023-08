Al porto oltre 24mila paia di scarpe contraffatte: scatta il sequestro

Sequestrato un carico con 24.700 paia di scarpe contraffatte al porto di Brindisi dalla Guardia di Finanza. L'operazione si inserisce nell'ambito dei maggiori controlli, programmati in relazione all'aumento di traffico merci e passeggeri previsto per il periodo estivo. Grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine e dei Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli è stato intercettato l'autoarticolato contenente la merce sospetta, sbarcata nel territorio tramite una motonave proveniente dalla Grecia. I prodotti, sottoposti a sequestro, sono stati segnalati all'autorità Giudiziaria in quanto riproducevano dettagli, colori e forme riconducibili ad una nota marca affermata nel mondo della moda.

Anche un'arma

Durante i successivi controlli - in collaborazione con la Polizia di Frontiera -, effettuati sulle persone in partenza dallo scalo portuale locale, è stato individuato una passeggero che occultava una pistola scacciacani con le relative cartucce.

L'arma detenuta illegalmente è stata sequestrata, mentre il responsabile è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria. Grazie agli interventi messi in atto dalle forze dell'ordine, si conferma l'impegno volto alla vigilanza dei confini doganali nazionali.