Mancano ormai poche ore alla consegna delle liste per le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi e la situazione si fa ormai abbastanza chiara. Sono tre le liste in corsa per l’appuntamento elettorale che si terrà il prossimo 17 dicembre. L’unica cosa a non cambiare sarà il presidente della Provincia, che rimane Toni Matarrelli.

La prima lista del centrosinistra

E saranno due le liste a suo supporto. La prima, quella che fa riferimento direttamente a Matarrelli, si chiama Impegno per la Provincia di Brindisi. Al suo interno ci sarà, per il capoluogo, Pasquale Luperti, unico candidato di Brindisi nel fronte del centrosinistra. Oltre a lui ci saranno ci saranno Rocco Muolo (Villa Castelli), Clarita Mingolla (Latiano), il sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese, Marina Luigia Melgiovanni (San Pancrazio Salentino), il sindaco di Cellino San Marco Marco Marra, Rosalia Fumarola (San Michele Salentino), Marco Argese (Erchie), Michele Destradis (Oria). Non ci sarà, invece, il consigliere provinciale uscente e sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta. «All’epoca - ricorda - risultai il più suffragato. È stata una bella esperienza, tra l’altro non la prima ma la terza. Abbiamo ottenuto grandi risultati, sia a livello provinciale che per la mia città, come dimostrano le strade provinciali. Ed a giorni partiranno altri lavori. La mia esperienza in Provincia, ad ogni modo, si ferma qui. Devo occuparmi del mio Comune. Da noi si vota nel 2024 ed ho intenzione di candidarmi per la riconferma. Quindi la mia attività politica sul territorio continua. Però è giusto dare spazio ad altri ma si sta candidato una persona di mia fiducia ed esponente della nostra maggioranza: il presidente del consiglio comunale Rocco Muolo».

La lista Pd, 5 Stelle e Socialisti

Per quanto riguarda la seconda lista, ovvero quella che mette insieme socialisti, Pd e Movimento 5 Stelle, il nome scelto è “Democratici e Progressisti”. Al suo interno ci sono la brindisina Denise Aggiano, Francesco Briganti (Cellino San Marco), Luigi Convertini (Cisternino), Serafina Latartara (Francavilla Fontana), Roberta Natalini (Torre Santa Susanna), Giuseppe Ventrella (Fasano), Antonella Vincenti (San Donaci). Per quanto riguarda Ostuni, la maggioranza che guida la città ha scelto Domenico Tanzarella mentre il Movimento 5 Stelle ha deciso di puntare sul consigliere di San Vito Marco Ruggiero. «Il nostro candidato unitario - conferma il coordinatore provinciale Salvatore Giuliano - è Ruggiero. Ci siamo confrontati con tutti i consiglieri eletti e c’è stata subito convergenza sulla sua figura. Una persona eccezionale, da sempre vicino e politicamente impegnato con il Movimento, quindi i nostri la sosterranno in maniera compatta. Mi pare un bel segnale di compattezza. Ed era proprio questo che ci interessava».

I nomi del centrodestra

Per quanto riguarda il centrodestra, invece, per Brindisi ci saranno il capogruppo di Forza Italia Cosimo Elmo ed il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Borromeo. Altro candidato per il partito azzurro sarà Michele Lariccia (San Pietro Vernotico) mentre per la Lega Pasquale Santoro.