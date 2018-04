Banditi al centro commerciale Le Colonne: rapinata una gioielleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni banditi hanno rapinato in serata la gioielleria “La Gioielleria” all’interno della galleria del centro commerciale “Le Colonne” a Brindisi. In azione tre uomini con il volto coperto e muniti di pesanti martelli con i quali hanno infranto le vetrine del negozio provocando rumori scambiati per spari dagli spaventatissimi clienti che si erano attardati per le ultime compere.L’azione è stata rapidissima, in pochi minuti la banda ha prelevato i gioielli e fuggita via tra la gente che cercava scampo rifugiandosi in altri negozi dell’ipermercato. Sul posto sono subito giunti i carabinieri per avviare le prime indagini.Pochi minuti dopo la rapina un’auto è stata data alle fiamme a poche centinaia di metri dal centro commerciale: si ritiene che tra i due episodi ci sia un collegamento. Posti di blocco sono stati istituiti in zona.