Anywave la spunta su Idrusa e si aggiudica la 37esima edizione della regata Brindisi-Corfù

La 37esima edizione della regata velica Brindisi–Corfù è di Anywave. Attorno alle 21 di oggi, infatti, la barca del Team Sistana ha vinto la sfida per la conquista della regata in tempo reale con Idrusa, del Team Montefusco, arrivata poco dopo. Si tratta di scafi dal modello simile e più volte insieme durante le precedenti edizioni anche se Anywave è tornata a gareggiare dopo alcuni anni di assenza.

Alla ricerca del vento

Il testa a testa è iniziato quasi dall’inizio ed è proseguita anche nei pressi di Erikoussa, isoletta davanti a Corfù che segna anche l’inizio di una zona insidiosa, in cui spesso si rischia di trovare poco vento: un tratto in cui la bravura dell’equipaggio diventa essenziale per individuare eventuali sacche di vento. Per l’intera giornata di ieri un vento moderato da Nord-Nord Ovest ha favorito la navigazione dei regatanti, tanto da favorire l’arrivo con andature piuttosto veloci. Poi, ci sarà da fare i calcoli per il cosiddetto “tempo compensato”, in cui si applica una sorta di “handicap” a seconda del modello di imbarcazione.

Il vuoto

Le due sfidanti hanno sostanzialmente fatto il vuoto durante la prima parte delle 104 miglia nautiche della rotta.

Partenza regolare dopo il temporale

Dietro, la battaglia per il terzo posto, con alcune imbarcazioni (anche loro habitue della regata) che erano tutte molto vicine tra loro, da Verve Camer (Circolo della vela Gallipoli) a Buenavista (Cus Bari), a cui si è aggiunta Bandido, barca con bandiera britannica ma con le insegne dell’Acapulco Yacht Club.

La Brindisi–Corfù è partita come previsto ieri mattina alle 12. Nonostante qualche patema per il maltempo (sulla città adriatica si è abbattuto un forte temporale nelle prime ore del mattino) lo start della regata ha avuto uno svolgimento regolare ed ha preso il via in orario dalla diga di punta Riso. Al termine del briefing con la direzione della regata, infatti, è stata presa la decisione di mantenere la tabella di marcia che era stata fissata in precedenza.

Gli iscritti alla manifestazione sportiva, tra le più importanti della vela d’altura nell’Adriatico, sono stati 87, con imbarcazioni provenienti da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo. Tra questi due nomi già citati come il vincitore dello scorso anno, Verve Camer ed Idrusa come “padrona di casa”. Nel percorso di avvicinamento all’evento sportivo, è stato anche avviato un percorso con le autorità greche, vista la presenza a Brindisi dell’ambasciatrice ellenica Eleni Sourani, della sindaca di Corfù, Merope Hydraiou e del vice presidente della Regione della Grecia occidentale Charalampos Bonanos