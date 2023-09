Il borgo resta senza svincolo: sit in sulla provinciale traffico in tilt. Martedì incontro in prefettura

Il presidio alla rotatoria che consente l'accesso al borgo di Montegrosso, a pochi chilometri da Andria, è stato sospeso dopo la convocazione per martedì prossimo di una riunione in Prefettura a Barletta «in cui si discuterà della viabilità e del destino della rotatoria». Lo ha detto Nicola Miracapillo che questa mattina ha partecipato alla protesta che, per qualche ora, ha rallentato il traffico sul tratto della provinciale 231 compreso tra Canosa di Puglia e Andria. Un sit in organizzato per evitare lo smantellamento della rotatoria che permette a chi arriva da Andria di raggiungere il borgo.

L'area, delimitata da blocchi di cemento, deve essere rimossa perché la strada è diventata a quattro corsie ed è stata classificata a scorrimento veloce, definizione che non ammette rondò. «Ci hanno detto - continua Miracapillo - che all'incontro, a cui noi abitanti e lavoratori di Montegrosso non possiamo partecipare, prenderanno parte Comune, Provincia e Regione.