Operazione della Finanza: sequestrati oltre 12mila prodotti dannosi per la salute

La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato oltre 12mila prodotti non conformi alla normativa italiana e potenzialmente nocivi alla salute. I prodotti sequestrati (probabilmente contenenti sostanze cancerogene) sono di varia destinazione d'uso, giocattoli, capi d'abbigliamento, accessori per cellulari, cosmetici e prodotti per la casa.

Gli accertamenti

I prodotti sequestrati raggiungono un totale di 12mila pezzi. La Guardia di Finanza di Barletta ha confermato la mancata presenza di informazioni sulla composizione della merce in vendita. Inoltre, gli oggetti in questione non presentavano le indicazioni sulle precauzioni d'uso e la descrizione dei principali materiali costitutivi in Italiano. Le attività responsabili della vendita di tali prodotti sono state multate, segnalate alla Camera di Commercio e saranno oggetto di ulteriori accertamenti di natura fiscale da parte delle forze dell'ordine.