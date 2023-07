Si butta in mare per sfuggire all'arresto: nei guai fattorino della droga

Si butta in mare per evitare l'arresto: preso fattorino della droga. Si tratta di un 46enne di Margherita di Savoia che - secondo quanto accertato dalle indagini dei carabinieri - era un fattorino della droga. Perché con il suo scooter si aggirava tra i vari stabilimenti balneari consegnando dosi di cocaina.

L'arresto è avvenuto proprio mentre i militari, in borghese, lo stavano monitorando dopo averlo notato aggirarsi fra gli ombrelloni. Quando si è accorto di loro ha provato a scappare buttandosi in mare pur di sfuggire alle manette, senza però riuscirci. Con sé aveva 9 dosi di cocaina e 1.400 euro in contanti che sono stati sequestrati. Il 46enne che ha precedenti pensali, è agli arresti domiciliari.