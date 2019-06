La Cena O di Contadinner fa tappa a Trinitapoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRINITAPOLI - È il più grande format di ascolto e condivisione nel mondo agricolo e, finalmente, arriva nella BAT. Dopo Rutigliano, Mesagne, Galatone e Martina Franca, Contadinner arriva a Trinitapoli.Lunedì 1 luglio, alle ore 20:00, Antonio Gargano presidente della Cantina Coop. Produttori agricoli s.a.s. con il Consiglio di amministrazione e collaboratori aprirà le porte della Cantina Casaltrinità per accogliere le venti aziende agricole provenienti dal territorio della provincia di Barletta – Andria – Trani che si incontreranno per la prima volta in un cerchio fatto di cassette di legno e cuscini cuciti dalle mani sapienti delle donne in carcere, grazie al progetto Made in Carcere di Luciana delle Donne.Vivranno un’esperienza unica, perché possano a loro volta ospitare una delle prossime 20 cene che Vazapp organizzerà, a partire da ottobre, in tutta la provincia per ascoltare e far incontrare tra loro un totale di 400 aziende agricole.L’evento di Trinitapoli si caratterizzerà per la partecipazione della Chiesa diocesana, in particolare è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, L’Azione Cattolica diocesana, il Progetto Policoro. Per questo sarà presente tra i lavoratori del settore S. Ecc. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.Ogni cena 0 ha un tema specifico e quello sviluppato per Trinitapoli - affidato al professore Maurizio Prosperi - sarà: “Il cooperativismo produttivo e quello di scopo”, questo per arricchire di contenuti l’incontro ma anche per farlo diventare generativo di quella che i giovani di Vazapp chiamano “Filiera Colta”.Tutto questo è possibile grazie alla Misura 1.2 del Psr della Regione Puglia, che permette a Vazapp di introdurre un concetto nuovo di formazione: da agricoltori chiamati a raccolta in aule troppo spesso vuote, ad agricoltori invitati ad accogliere, ad aprire le porte delle proprie case ad altri agricoltori. La formazione vista da Vazapp va a domicilio e vuole riempire le case di umanità e bellezza nell’unico momento libero che i contadini hanno: la sera.“Sono già numerose le aziende agricole che hanno aderito all’iniziativa offrendo la propria disponibilità ad ospitare una cena contadina - dice Giuseppe Savino, fondatore di Vazapp - Aprire le porte di casa vuol dire aprirsi all’altro, accoglierlo nella propria vita ed entrare nella sua. Da una Contadinner si torna a casa più ricchi. È un’esperienza che già 400 agricoltori hanno vissuto in provincia di Foggia e che stiamo esportando in tutte le altre province pugliesi. Dopo aver ascoltato oltre 400 agricoltori di Capitanata, con queste cene 0 stiamo preparando il terreno per dar vita, a partire dal prossimo autunno, a 20 cene in ciascuna provincia pugliese e, alla fine del percorso, arrivare ad ascoltare circa 2000 contadini. Chiunque abbia voglia di partecipare - conclude Savino - può candidarsi ad ospitare una Contadinner nella propria casa.”I protagonisti della serata saranno, dunque, le Aziende agricole che hanno risposto alla chiamata di Vazapp ma anche di tutti coloro che hanno aiutato i giovani foggiani a invitarle: Associazioni, Gal, Stakeholder e che hanno interesse ad ascoltare da vicino il mondo agricolo.Appuntamento, quindi, lunedì 1 luglio alle ore 20 a Trinitapoli.