Avvistato un "fenicottero ruber" in Puglia: è la prima volta. La foto

«Non potevo credere ai miei occhi, così mi sono avvicinato e ho avuto conferma che quello che stavo osservando fosse il primo esemplare di “Phoenicopterus ruber” avvistato in Puglia, nella riserva naturale di Margherita di Savoia».

Il racconto

È ancora emozionato Salvatore Giannino quando racconta la sua esperienza. Guida ambientale escursionistica e fotografo naturalista, Salvatore qualche settimana fa si era recato nella zona umida salinara, come di solito fa, per catturare con la sua macchina fotografica le bellezze del posto, monitorare gli ecosistemi acquatici e i flussi migratori.

«Nella nostra riserva naturale, nell’arco dell’anno, passano oltre 300 specie di uccelli, di questi 12 nidificanti. Mai avrei pensato di scovare un esemplare che di solito si trova in areali distanti dai nostri (come in Mesoamerica e alle Galapagos) – spiega il fotografo che a Margherita di Savoia ha anche fondato nel 2014 l’associazione “Fare Natura” -. Invece ho direzionato il binocolo verso un gruppo di fenicotteri rosa, ma uno era rosso. Il ruber è una specie non autoctona dell’area mediterranea».

Di qui la sua sorpresa: «Sono tornato altre volte sul posto per studiarne il comportamento: ho notato che è ben integrato nella colonia dei rosa, non viene respinto, si sposta di solito con il gruppo. Ho comunicato l’avvistamento all’Ispra. L’ultimo avvistamento di questa specie pare sia avvenuto nel ravennate di un esemplare diverso da quello trovato qui. Non escludo che dovesse riuscire ad accoppiarsi, potrebbe mettere a rischio la conservazione genetica del fenicottero rosa».