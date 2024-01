Autoparchi sequestrati: 4 persone denunciate

Violazioni ambientali: autoparchi sequestrati e 4 persone, di età compresa tra i 38 e i 69 anni, due delle quali con precedenti penali, sono state denunciate dai carabinieri a Canosa di Puglia, nella Bat, per violazione delle norme contenute nel testo unico per l'ambiente. Si tratta dei gestori di autoparchi, che si trovano a ridosso della statale 93, nella zona industriale di Canosa e nella frazione di Loconia, estesi per una superficie complessiva pari a 110mila metri quadrati e del valore di 3 milioni e mezzo di euro, in cui sono state riscontrate anomali.

I controlli

Nello specifico, in base ai controlli svolti dai militari supportati dai colleghi dello squadrone Cacciatori di Puglia e dai forestali, gli autoparchi in cui venivano parcheggiati mezzi di vario tipo e stipate parti meccaniche oltre a carrozzerie di vecchie auto, erano tutti privi di sistemi di impermeabilizzazione del suolo, di griglie per la raccolta delle acque e di appositi impianti per la depurazione e la disoleazione utili a trattenere residui di oli e idrocarburi altamente inquinanti.

Dagli accertamenti è emerso che alcune automobili erano presenti nelle aree sequestrate da anni con residui di batterie, oli e carburanti che venivano assorbiti dal terreno.

I gestori, un 38enne, un uomo di 69 anni, un altro di 54 e un 62enne tutti di Canosa, non avevano contezza né del danno ambientale che stavano commettendo né delle conseguenze per la salute dei cittadini. L'operazione è inserita nelle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati ambientali.