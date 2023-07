Finanziamenti per le videocamere di sorveglianza: 30mila euro a Bisceglie

Appena quindici Comuni in Puglia, solo Bisceglie nell'intera provincia Bat. Il Viminale ha stanziato un finanziamento di 36 milioni di euro destinato alla realizzazione di progetti di videosorveglianza.

Oltre due mila le domande presentate, appena 478 i progetti che verranno realizzati: nei giorni scorsi il ministro Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l'anno 2022 degli enti ammessi al finanziamento.

Al comune di Bisceglie, già assegnatario a inizio giugno di un altro finanziamento, un'ulteriore sovvenzione pari a 30 mila euro, che servirà a implementare i servizi di videosorveglianza in città. La giunta aveva approvato il progetto tecnico per candidarsi al finanziamento a gennaio 2023.

Molto soddisfatto il sindaco Angarano: «Ancora una volta Bisceglie ha ottenuto un ulteriore finanziamento per continuare ad implementare la videosorveglianza in città ha detto il primo cittadino . Sono in arrivo altri 30mila euro ricevuti dal ministero dell'Interno, che ha valutato positivamente la candidatura presentata dal Comune di Bisceglie».

I progetti

I progetti presentati sono stati valutati da una commissione presieduta dal prefetto Annunziato Varde, che ha stilato una graduatoria sulla base di specifici obiettivi individuati dal decreto del Viminale del 21 ottobre 2022. La valutazione ha dunque tenuto conto del numero di abitanti e dell'indice di delittuosità comunale pari al rapporto tra il totale dei delitti commessi in ambito comunale moltiplicato per 100.000 e diviso il numero degli abitanti del comune di riferimento . Uno dei requisiti per partecipare al bando era la sottoscrizione di un "patto per la sicurezza urbana" con la prefettura di riferimento, oltre all'impegno del Comune di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la futura manutenzione degli impianti, cosa che la giunta aveva approvato a gennaio.

«Il potenziamento della videosorveglianza, che negli scorsi cinque anni abbiamo più che triplicato, è utile ad aumentare la sicurezza in città.

Le telecamere sono un efficace strumento di contrasto a reati e fenomeni criminosi. La videosorveglianza, inoltre, è importante in una logica di prevenzione perché funge da deterrente. Serve quindi ad evitare anche gli atti vandalici e a garantire maggiore ordine pubblico. Più videocamere consentono peraltro maggiore supporto alle forze dell'ordine. Un altro impegno concreto che manteniamo, nell'interesse della nostra comunità» ha concluso Angarano.