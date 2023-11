"Anche gli uomini subiscono violenza". Polemica sui volantini comparsi in Università

Sta facendo discutere un cartello affisso, questa mattina, all’esterno delle aule della facoltà di Filosofia dell’Università di Bari. Un appello, con undici richieste, intitolato “I diritti che gli uomini non hanno”, con riferimento alla “Giornata internazionale dell’uomo del 19 novembre”.

La polemica sul web

Lo ha postato sui social, con toni polemici, il collettivo germinal_bari che contesta il manifesto all’indomani dell’ennesimo femminicidio avvenuto in Italia. “Con che coraggio? - scrivono in una storia su Instagram.

Con che faccia parlate di diritti degli uomini calpestati? Noi non ci stiamo! Prenderemo sempre posizione per le vittime, mai per i carnefici”.

La provocazione

Tra i punti del manifesto, si parla “dell’apertura di centri anti violenza per vittime maschili” o della necessità di “campagne contro la violenza sugli uomini”. Parole che appaiono fortemente provocatorie dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin che ha scosso tutta l’Italia. Una ragazza sarebbe stata strattonata mentre tentava di rimuovere il manifesto.