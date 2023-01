Vaccini, open day nel weekend per dare una sferzata alla campagna

Per incentivare la campagna vaccinale anti Covid, che in Puglia procede a rilento per quanto riguarda le quarte e quinte dosi, l'Asl Bari ha organizzato tre giorni di somministrazione a sportello nel prossimo fine settimana, tra il 28-29 e 30 gennaio.

Vaccini anche sabato o domenica

Si tratta di sedute straordinarie in diversi hub e uffici Sisp da nord a sud del territorio provinciale per dare ai cittadini la possibilità di vaccinarsi anche sabato e/o domenica in orari prestabiliti senza la necessità di prenotarsi. «L'appello alla protezione dal virus - dicono dall'Asl - nasce dalla analisi della attuale situazione pandemica, rispetto alla quale il vaccino resta l'unico strumento efficace per evitare le formi gravi della malattia».

La copertura

Al momento la copertura con quarta dose riguarda 104.687 residenti over 60 pari ad una percentuale del 34% in provincia di Bari. Quasi un ultraottantenne su due (48,8%) ha scelto di fare il secondo richiamo, mentre tra i 70-79enni la copertura è del 36,3% e nella fascia 60-69 anni del 23,9%.