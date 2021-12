Ubriaca si mette alla guida dell'auto con due bimbi a bordo ma va a sbattere. Fermata e denunciata

Sfiorata la tragedia ieri a Monopoli in provincia di Bari dove una donna di 27 anni si è messa alla guida ubriaca. I fatti si sono verificati in viale Aldo Moro, quando il veicolo condotto dalla giovane in stato di ebbrezza è andato a scontrarsi contro un'auto in sosta, riprendendo subito dopo la marcia in senso contrario. I cittadini che hanno assistito ai fatti hanno allertato una pattuglia di Polizia locale che stava transitando in zona che, immediatamente si messa all'inseguimento del veicolo, raggiungendolo di li a poco. All'interno dell'abitacolo dell'auto gli agenti di polizia Locale hanno trovato la conducente, in lacrime e in chiaro stato confusionale, e due minorenni, figli della stessa, uno dei quali assicurato al seggiolino e l'altro senza seggiolino, molto spaventato e in piedi sul sedile anteriore passeggero.

La donna agli agenti: «Ho bevuto un bicchierino di limoncello»

Nell'immediatezza dei fatti la conducente ha ammesso di aver bevuto un bicchierino di limoncello, versione evidentemente contraddetta dalla rilevazione con etilometro corrispondente a 1,79 grammi litro nel sangue che equivalgono ad almeno 5 bicchierini di alcolici da 30 gradi, che si smaltiscono completamente dopo circa 11 ore. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, alla signora è stata contestata il fatto che si è allontanata dai luoghi e il mancato uso del seggiolino per uno dei due minorenni trasportati. Alla donna è stata ritirata la patente.