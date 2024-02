Teatro Petruzzelli, nuovo logo e grafica da rinnovare: c'è l'avviso pubblico

Il teatro Petruzzelli ha bisogno di un nuovo logo e di un nuovo format grafico istituzionale. Un modo per rinnovare la propria immagine in quelle che saranno le comunicazioni ufficiali per informare degli eventi e di tutto quanto riguarderà in futuro il teatro, come manifesti o banner realizzati per la produzione artistica. La necessità, come si legge nel bando pubblicato dalla Fondazione al riguardo, è quella «di dare vita ad un'immagine iconica e rappresentativa, che sia funzionale ad affermare l'identità del teatro con caratteri di immediatezza».

L'avviso pubblico

L'avviso, pubblicato all'inizio di febbraio, è rivolto a tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, nonché le persone giuridiche, operanti nel settore del design e della comunicazione. Fondamentale che il progetto presentato sia «inedito e mai esposto o presentato in altri concorsi», requisito che dovrà essere dichiarato esplicitamente dal concorrente all'avviso pubblico mediante «una specifica dichiarazione, in tal senso resa e debitamente sottoscritta da ogni concorrente, inserita nella scheda di partecipazione». Non è necessario però presentare tutte e due le proposte in quanto è possibile «aderire al concorso anche limitatamente ad un solo prodotto grafico», quindi chi decide di partecipare può presentare o entrambi i progetti o solo il progetto del logo o solo il progetto del format grafico. Per quanto attiene alle caratteristiche che i progetti presentati dovranno soddisfare, è chiaramente specificato che dovranno essere «originali e di grande impatto, con una forte riconoscibilità e una buona versatilità di utilizzo anche in dimensioni ridotte senza perdita di leggibilità ed efficacia comunicativa, su qualsiasi soluzione editoriale e promozionale sia di natura cartacea che digitale».

Non sono previsti costi per la partecipazione all'avviso pubblico, mentre per ciascun prodotto grafico vincitore verrà riconosciuto un premio in denaro del valore di 2.500 euro, comprensivo di qualsiasi imposta ed onere fiscale e previdenziale (nel caso in cui la proposta vincitrice sia stata presentata in forma associata il premio verrà corrisposto al referente della proposta). Da sottolineare che coloro che decideranno di presentare un progetto cedono i diritti dello stesso alla Fondazione che diventa legittima proprietaria, come si legge nel testo del bando: «Gli autori dei loghi e del format grafico, i partecipanti al bando cedono ogni diritto di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico a tutti gli effetti ed in via esclusiva, senza limiti di tempo, a titolo gratuito alla Fondazione la quale quindi ne diventerà proprietaria e potrà esercitare tutti i diritti in qualsiasi modo connessi a tale titolarità».

Le domande devono essere presentate entro il 30 marzo.

Fondamentale allegare non solo il progetto realizzato, ma anche (oltre al proprio curriculum ed eventuale sito web/portfolio) una «relazione esaustiva circa i processi creativi e strategici all'origine del progetto, nonché l'analisi desk della concorrenza: il candidato nella relazione dovrà notiziare l'ente sull'analisi effettuata attraverso l'ausilio dei principali motori con cui ha verificato che il prodotto grafico realizzato è originale rispetto alle principali realtà teatrali ed artistiche nazionali ed internazionali». A valutare le proposte presentate sarà il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, Massimo Biscardi, eventualmente coadiuvato da personale interno all'ente e/o da un consulente esterno. Per ciascuna tipologia di prodotto grafico verrà individuato il vincitore entro il 15 aprile 2024, anche se viene esplicitato che potrebbe non esserci alcun vincitore, nel caso in cui «nessuno degli elaborati pervenuti risulti adeguato alle finalità espressamente individuate nel bando».