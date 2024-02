Strage di Palermo, chi è Roberto Amatulli, l'ex parrucchiere di Bari diventato santone e seguito dal padre killer

Un'ombra sinistra si allunga da Altavilla Milicia, in Sicilia, dove ieri si è consumata una terribile strage familiare, fino alla Puglia e Bari. Perché Giovanni Barreca, l'uomo che ha sterminato moglie e due dei tre figli, citava spesso sul suo profilo Meta l'ex parrucchiere Roberto Amatulli. “Ministro di cristo Gesù ripieno dello Spirito Santo”: così Amatulli si definisce su Facebook, dove conta un migliaio di follower e dove condivide video su presunti miracoli e momenti definiti «di evangelizzazione». Su Tik Tok il santone raggiunge circa 5mila follower, fra esorcismi, battesimi, visite in ospedale agli ammalati e seguaci. Amatulli afferma di essere capace di scacciare il demonio e di poter curare malattie gravi senza l'intervento dei medici e anzi esortando gli adepti a non seguire le terapie che vengono indicate dai sanitari, affidandosi solo a Dio.

Il ritratto

Dopo lo tsunami del Covid, che ha svuotato il suo salone da parrucchiere fino a costringere alla chiusura, Amatulli si è dedicato esclusivamente al suo ruolo di santone uscendo dai confini della Puglia e proponendo la sua opera in Sicilia, Calabria, Basilicata, guadagnandosi anche l'attenzione della trasmissione Mediaset, “Le Iene”. In particolare, emersero diversi casi di allontanamento di alcune persone dalla famiglia dopo l'intervento di Amatulli, che suggeriva questa strada ai suoi adepti “in nome di Dio”.

Durante le festività, subito dopo il Natale, Amatulli ha anche raccontato ai fedeli di aver risvegliato un bambino in coma grazie alla preghiera, bambino poi deceduto. «È stata fatta la volontà del Signore - ha detto il santone - è dura da accettare ma Dio è Dio.

Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per salvarlo».