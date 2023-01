Sport, torna la corsa in città: Deejay Ten, Running Heart, Vivicittà

Bari ritorna a correre e migliaia di runners potranno riempire nuovamente le vie della città. E non sarà sicuramente il freddo ad ostacolare i tanti appuntamenti podistici di stagione.

Buone notizie quindi per gli appassionati della corsa: le maratone domenicali sono ritornate. Tre sono al momento gli eventi in calendario da non perdere e dove gli sportivi potranno rimettersi in gioco: la Running Heart, Vivicittà e la Deejay Ten.

La Running Heart



La prima maratona in ordine di tempo è “la corsa del cuore”, la Running Heart che verrà presentata oggi alle ore 10.30 nella sala Giunta del Palazzo di Città. L’evento ad alta finalità sociale, di prevenzione e sport, è giunto alla quinta edizione. È promosso dalla delegazione pugliese dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) in collaborazione con l’associazione Ama Cuore Bari Odv e l’organizzazione sportiva Bari Road Runners Club. La manifestazione unisce promozione di corretti stili di vita, prevenzione di malattie cardiovascolari e sport. L’evento vivrà i suoi appuntamenti clou sabato 18 febbraio con una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. La maratona invece si svolgerà domenica 19 febbraio con una gara competitiva (10 km circa), corse non competitive (10 km e 5 km circa) e una passeggiata (3,5 km circa). Ad annunciare sui social la maratona è stato anche l’assessore all’ambiente e allo sport Pietro Petruzzelli che con un post ha voluto esortare i cittadini a iscriversi a quella che è e sarà anche quest’anno, “la corsa del cuore”.



Vivicittà

«Siete pronti per tornare a correre? – ha scritto l’assessore – anche quest’anno si potranno correre 10 o 5 km o fare una passeggiata di 3,5 km. Non importa. Ciò che conta è esserci e partecipare ad una manifestazione che unisce sport e promozione di corretti e sani stili di vita. Dobbiamo essere numerosissimi al,la prima delle tante corse della nostra città», ha concluso. Per l’occasione, il 19 febbraio, in piazza Ferrarese sarà allestito un Villaggio del cuore in cui si potranno eseguire screening della glicemia ed elettrocardiogrammi gratuiti.

Il 2 aprile sarà la volta di “Vivicittà” la manifestazione più nota in ambito cittadino e soprattutto la più longeva - esiste da oltre trent’anni - con successi e consensi che sono cresciuti col passare delle edizioni. Lo scorso anno sono stati almeno quattromila i baresi presenti alla partenza della maratona. La corsa amatoriale dei baresi è arrivata alla sua XXXIVI edizione. Partenza ed arrivo sono di solito individuati davanti all’ingresso principale del parco 2 Giugno, a Bari, mentre il percorso solitamente interessa i quartieri Murat e Japigia.

Deejay Ten



Torna la a Bari invece il 16 aprile l’appuntamento per tutti gli appassionati di running firmata Radio Deejay. La corsa di 10 e 5 Km ideata da Linus è diventata ormai un appuntamento nazionale per tutti gli sportivi: a Milano, a Firenze, a Bari e Roma sono i migliaia gli appassionati che ogni anno si schierano nella linea di partenza per correre con Linus, i protagonisti di Radio Deejay e tanti atleti. L’evento, che in questi anni ha attratto numerosi amanti del fitness e del tempo libero in città, è tra i più amati dai runners.

Tutte queste manifestazioni vedranno importanti bagni di folla e avranno modo di coinvolgere non solo i cittadini baresi e della provincia, ma spesso anche tanti sportivi e curiosi provenienti dal resto della Puglia ma anche da regioni limitrofe del sud Italia ed in qualche caso persino da altre parti del paese.

