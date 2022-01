Scuola, al "Salvemini" di Bari vince la didattica in presenza. La preside: «Purificatori d'aria e tutti in classe»

Ripartire in sicurezza, ma farlo in presenza. La scuola non può più fermarsi. È questo ciò che propone la preside del Liceo Scientifico Salvemini di Bari, Tina Gesmundo. La scuola barese, infatti, è stata la prima a dotare aule e ambienti scolastici di purificatori d’aria: «Quest'estate avevamo a disposizione un budget, come tutte le altre scuole, e abbiamo deciso di investirlo (circa 30 mila euro, ndr) in questa maniera visto che si diceva che la qualità dell'aria fosse importante nel contagio del virus».

La decisione e la scuola in presenza



Una scelta che vuol essere da monito, perché la didattica - secondo la preside Gesmundo - deve continuare a essere in presenza, nonostante le difficoltà che inevitabilmente si riscontreranno: «La situazione è che avremo moltissime classi in Ddi (Didattica Digitale Integrata, ndr) perché sappiamo che ci sono parecchi positivi, quindi ci saranno sezioni che partiranno con tanti ragazzi positivi o che sono in quarantena. Altre che andranno in Dad (Didattica a Distanza, ndr), ma non importa. Dobbiamo andare avanti così».

Una stoccata finale è agli alunni che preferiscono rimanere a casa: «La Dad è lo schermo per quelli che ovviamente amano i sotterfugi o non fare ogni giorno il proprio dovere, ma è quando il gioco si fa duro che si vedono i duri. E noi abbiamo dimostrato di poter recitare questo ruolo».