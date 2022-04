Rugby, Bergamasco direttore tecnico delle Tigri Bari: la presentazione alla città

Mauro Bergamasco riparte dalle Tigri Bari. Il club, fondato nel 1980, aveva annunciato a fine marzo l'accordo triennale con l'ex rugbista azzurro, 106 volte internazionale con l'Italia dal 1998 al 2015, con cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo di rugby. Aveva anche vinto due campionati francesi con Stade Francais e due italiani con Treviso. Ha firmato per tre anni. «L'accordo con Mauro - racconta Gennaro Totaro Presidente del Bari - rappresenta per noi un grandissimo sforzo, ma spiega, chiaramente quali sono le nostre ambizioni, un personaggio della caratura internazionale come l'ex Nazionale ci porterà esperienza e capacità di coaching, ci aiuterà a dare quell' imprintig necessario per portare e fare il grande rugby a Bari, farci crescere, rendendoci un polo di attrazione rugbistico importante per il sud Italia».

L'evento

Mauro Bergamasco verrà presentato alla città domani, 20 aprile, alle 10.30 a Palazzo di Città. L’assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli interverrà alla presentazione. All’incontro con la stampa parteciperanno il presidente delle Tigri Rugby Bari Gennaro Totaro e i dirigenti Carmine Volpetti, responsabile comunicazione, e Luca Speziga, responsabile marketing della squadra barese che milita in C1.