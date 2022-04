Nuoto, mondiali Budapest: ecco i primi qualificati, quattro sono pugliesi

Quattro pugliesi ai mondiali di nuoto di Budapest nella prossima estate. Sono Benedetta Pilato, Chiara Tarantino, Elena Di Liddo e Marco De Tullio e rappresentano, ad oggi, il meglio della primavera del nuoto pugliese. Una regione, la nostra, al centro del movimento nazionale, con la 17enne tarantina, Benedetta Pilato, a fare da punta dell'iceberg, ma sono tante le stelline. L'ultima venuta fuori è Chiara Tarantino, ma non è la sola. Da Erika Gaetani agli ottimi risultati di Federica Toma agli assoluti di Riccione, il movimento salentino cresce. E quello barese tiene botta, basti pensare a Marco De Tullio, l'unico oltre Benny ad avere in tasca un tempo mondiale per Budapest in una competizione singola e non in una staffetta.

I pugliesi ai mondiali di Budapest