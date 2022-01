A 16 anni voleva ricostituire il partito fascista: condannato a 11 mesi attivista di CasaPound

Aveva solo 16 anni quando un giovane attivista di CasaPound aveva in mente di ricostruire il disciolto partito fascista. Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha condannato a 11 mesi di reclusione (pena sospesa) un giovane attivista barese ritenuto responsabile di riorganizzazione del disciolto partito fascista. L'imputato, che all'epoca dei fatti contestati aveva 16 anni, è tra coloro che furono identificati come i presunti responsabili dell'aggressione squadrista avvenuta a Bari il 21 settembre 2018.

L'aggressione al gruppo antifascista

Vittime del pestaggio un gruppo di manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato in occasione della visita nel capoluogo pugliese dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. In particolare l'imputato, assistito dall'avvocatessa Lydia Ardito, è stato giudicato colpevole di aver fatto parte di un gruppo con «finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando e minacciando e usando la violenza e il metodo squadrista quali strumenti di partecipazione politica».

Assolto uno dei manifestanti accusato di lesioni

È stato invece assolto «per non aver commesso il fatto» dall'accusa di lesioni aggravate ai danni di uno dei manifestanti, non identificato ma il cui pestaggio è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che sarebbe stato «rincorso, accerchiato e picchiato selvaggiamente» con una cintura. Si tratta della prima sentenza sui fatti del settembre 2018. Per altre 28 persone, sette delle quali hanno chiesto la messa alla prova, è in corso dinanzi al Tribunale di Bari l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio. L'imputato, con altri due esponenti di CasaPound, è a processo anche per un'altra vicenda legata al suo attivismo nel movimento politico di estrema destra, relativa ad uno striscione contro l'Associazione partigiani.