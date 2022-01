Processo CasaPound, presidio antifascista a Bari

Oggi alle 9,30 in occasione della riapertura del processo agli attivisti di CasaPound, accusati dell'aggressione e delle violenze avvenute a Bari contro manifestanti antifascisti in corteo il 21 settembre del 2018, si terrà davanti al palazzo della Procura e del tribunale del capoluogo pugliese in via Dioguardi un presidio organizzato dalle associazioni e organizzazioni antifasciste pugliesi.

Regione parte civile nel processo

Nel processo la Regione Puglia si è costituita parte civile insieme all'Anpi (associazione nazionale partigiani d'Italia) e al Comune di Bari. A sostegno del presidio e a manifestare sarà presente una rappresentanza dell'Osservatorio regionale sui neofascismi, coordinato da Antonella Morga. «L'azione incisiva di tutte le organizzazioni ed associazioni antifasciste pugliesi - si legge in una nota dell'osservatorio - ha portato alla chiusura ed al sequestro della sede di CasaPound a Bari». L'Osservatorio ha già chiesto e continua a chiedere «lo scioglimento delle formazioni e delle organizzazioni che si richiamano al disciolto partito fascista».