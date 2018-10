Poliziotto si spara in Questura negli uffici della Digos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia negli uffici della Questura di Bari. Un sovrintendete si è suicidato nel pomeriggio negli uffici della Digos, al secondo piano. Il poliziotto, prossimo alla pensione, si è ucciso con un colpo di pistola, l'arma di ordinanza. Non sono stati resi noti i motivi del gesto. I primi a soccorrere il sovrintendente sono stati i colleghi che in quel momento erano negli uffici della Digos. Immediatamente è stato chiesto l'intervento del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.