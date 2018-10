Nel menu tonno fresco ma il il prodotto era scaduto da dieci giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia Costiera ha denunciato il titolare di un ristorante di Polignano a Mare (Ba) per frode in commercio aggravata e per il cattivo stato di conservazione degli alimenti: i militari hanno infatti trovato e sequestrato tranci di tonno pinna gialla di importazione, decongelato e scaduto da dieci giorni.Sul menu il locale invece si offriva tagliata di tonno rosso, teoricamente fresco e locale.Inoltre la Guardia Costiera ha trovato anche pesce spada scongelato, dall'odore nauseabondo, anch'esso di produzione estera, che sarebbe dovuto essere consumato entro 24 ore dall'apertura.Il tutto è stato scoperto durante l’operazione di polizia marittima “Made in Italy”, che a livello regionale ha visto impegnati per l’intera settimana gli uomini della Guardia Costiera: Sono stati 520 i controlli complessivamente operati in tutta la regione, con l’accertamento di 6 reati e 29 illeciti amministrativi, per un totale di oltre 40mila euro di sanzioni pecuniarie comminate ed il sequestro di una tonnellata circa di prodotto ittico.