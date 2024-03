Pio e Amedeo professori per un giorno: lezione in università mercoledì prossimo

Pio e Amedeo in università per raccontare la propria storia. E per spiegare quanto sia importante "interrompere la fuga dei cervelli per consentire la crescita del Mezzogiorno". I due saranno ospiti mercoledì mattina della Lum in occasione di "Università svelate", la Giornata nazionale dell’università promossa dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane con il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Prof per un giorno

"Professori per un giorno", Pio e Amedeo saranno intervistati dal Rettore Antonello Garzoni, racconteranno il loro percorso di crescita professionale e come sono riusciti a ottenere un grande successo.