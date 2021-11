Natale, "salvi" i mercatini. «Ma priorità alla sicurezza»

Natale sì, però in sicurezza. Il Comune di Bari non rinuncia al vasto cartellone delle feste, ma tira il freno a mano per ammortizzare al massimo il rischio di assembramenti. Ecco, quindi, che la cerimonia di accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese, prevista per lunedì 6 dicembre, si svolgerà con un sistema di contingentamento degli ingressi, mentre gli spettacoli musicali originariamente programmati per il 24 e 31...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati