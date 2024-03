Morta Cinzia Buompastore, l'imprenditrice ed ex proprietaria del teatro Kursaal Santalucia

Se n’è andata a soli 54 anni, dopo aver lottato contro una malattia, Cinzia Buompastore, imprenditrice barese. Per anni, insieme alla sorella Antonella, scomparsa anch’essa solo pochi anni fa, aveva lottato per il Kursaal Santalucia, teatro di famiglia fino alla cessione alla Regione Puglia nel 2012.

Una cessione diventata definitiva solo dopo un ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. Fu il padre di Cinzia ad acquistare all’asta il Kursaal, nel 1981, per 700 milioni di lire. Poi lei insieme ad Antonella furono le autrici della rinascita del teatro, con l’affidamento della direzione artistica a Gigi Proietti ed il restauro dell’immobile da parte di Paolo Portoghesi.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio giunti via social alla notizia della scomparsa. «Ciao Cinzia hai combattuto con forza, dignità, umanità.

Sei stata persona sensibile ed autentica in una città di opportunisti e ruffiani. Mi mancherai» o anche «Vola leggera, amica mia bellissima, mi scoppia il cuore. Ti sei addormentata come una bionda Biancaneve. Che il nostro amore ti accompagni, sempre e per sempre. Mancavi, manchi e mancherai, resteranno per sempre nei miei occhi i tuoi sorrisi scanzonati e le nostre risate».