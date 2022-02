Bari, Mika torna dopo sei anni: due concerti per il suo nuovo tour. Corsa ai biglietti

Mika torna a Bari dopo sei anni e sceglie il capoluogo pugliese per due delle tappe del tour 2022 annunciato a poche ore dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo: i concerti sono in calendario il 25 e il 26 settembre. "The Magic Piano" piano" è un tour dal doppiovolto. Per ogni città Mika terrà due esibizioni: una in teatro e un'altra in un'arena o in un palazzetto. Quindi, un concerto al chiuso e uno all'aperto.

Le tappe al Petruzzelli e al Palaflorio: è già corsa ai biglietti

Per le tappe di Bari l'artista si esibirà al teatro Petruzzelli (il 25) e al Palaflorio (il giorno dopo). È stato lo stesso Mika a voler organizzare il tour con queste modalità insieme con il fidato staff di Friends&Partners. Protagonista in entrambe le date il suo pianoforte che è indiscutibilmente il fulcro della sua musica. Tra i fans è già febbre per i due concerti baresi che, ovviamente, richiameranno il pubblico da tutta la Puglia e non solo. Ed è già scattata la corsa ai biglietti che saranno in vendita già a partire da martedì prossimo alle 12 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.