Il mondo della politica in lutto: morto Simeone Di Cagno Abbrescia, ex sindaco di Bari

Il mondo della politica in lutto. E' morto a 80 anni Simeone Di Cagno Abbrescia, già sindaco di Bari dal 1995 al 2004 e deputato. Tanti i messaggi di cordoglio a cominciare da Forza Italia che lo ricorda come «un uomo straordinario, imprenditore, sindaco di Bari, parlamentare e presidente di Aqp».

«Forza Italia Bari esprime oggi profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia e si stringe affettuosamente alla sua famiglia. Per le sue qualità umane straordinarie e per i risultati raggiunti da imprenditore e nelle tante e importanti cariche pubbliche rivestite, lascerà un segno indelebile nella memoria di tutti, soprattutto nel cuore dei Baresi. Ciao Simone. Grazie di tutto».

Chi era

Sindaco di Bari dal 1995 al 2004, e deputato della Repubblica per due legislature, dal 2006 al 2013. Imprenditore nel settore immobiliare e del turismo, aderì al partito di Forza Italia sin dalla sua fondazione e, da sindaco di Bari, fu il primo vero presidio contro la criminalità organizzata in Città e fautore della rinascita di Bari vecchia, mentre dal 2018 è stato nominato presidente di Acquedotto pugliese.