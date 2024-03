Buone notizie per l’Università di Bari, cresce il numero degli immatricolati. Si tratta degli studenti che si sono iscritti per la prima volta nella loro vita ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nel sistema universitario della regione. Sale di quasi 200 unità il numero degli iscritti all'Uniba che raggiungono, a gennaio, quota 7.294 unità per l'anno accademico 2023-24, a fronte dei 7.090 dello stesso periodo del 2022-2023 e dei 7.160 del 2021-22. A comunicare i dati è il ministero dell'Università. Si tratta però di una valutazione ancora parziale sia perché in questo periodo le immatricolazioni sono ancora in corso, e quindi soggette a possibili rilevanti variazioni, sia perché alcuni atenei sono in ritardo con la fornitura degli stessi. I dati sono rilevati nello stesso periodo di ogni anno (tra i mesi di novembre e marzo), in modo da renderli confrontabili. Nonostante questo è semplice già far emergere gli ottimi numeri delle università pugliesi. E a livello generale una tendenza più che positiva a livello nazionale, con gli atenei del Mezzogiorno che trascinano - almeno da questo punto di vista - il Paese.

Il Politecnico

Il Politecnico raggiunge i 1.939 nuovi iscritti per l'anno accademico 2023-24, numero di gran lunga superiore ai 1.791 dell'anno scorso. L’Università del Salento aveva sfondato il muro dei 4mila immatricolati già a giugno: la prima volta in assoluto per l’ateneo leccese. Un anno fa erano 3.933 le matricole, al momento invece risultano essere già 4.308. Bene anche, tra le private, la Lum di Casamassima, che arriva a 454 nuovi iscritti al primo anno, con un aumento di 84 unità rispetto a un anno fa (erano 370). Unico neo i numeri di Foggia, il solo ateneo in controtendenza: con 2.193 iscrizioni gli immatricolati scendono di 241 unità rispetto l’anno scorso.

A livello nazionale le iscrizioni sono in totale già 315.550, rispetto al dato dello scorso gennaio di 307.818. E ancora: tra le nuove immatricolazioni è confermata la maggiore presenza femminile 177.976 nuove iscritte, rispetto ai 137.574 nuovi studenti. Nel 2022-2023 gli studenti e le studentesse iscritte al primo anno erano, rispettivamente, 134.473 e 173.345.

I corsi di laurea preferiti? Rimane costante sul totale degli studenti la quota degli iscritti per l’area Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica): con oltre 93.200 nuove immatricolazioni. Scendono i numeri dei nuovi studenti per l’area economica, giuridica e sociale (96.415 contro i 107.545 dello scorso anno) mentre salgono per quella sanitaria e agro-veterinaria (56.478 contro i 48.940). Confermate per questo anno accademico le opzioni perl’area artistica e letteraria (58.271-57.800).