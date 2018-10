Scooter contro auto all'incrocio: muore un 17enne, ferita la fidanzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 17 anni è morto e la sua fidanzata, anche lei 17enne, è rimasta ferita in un incidente avvenuto a Bari. La vittima è Andrea Piccaluga, di Altamura. Guidava uno scooter, su cui viaggiava anche la ragazza, che per cause in conrso di accertamento si è scontrato con un’auto, una Seat guidata da un 29enne, all’incrocio tra via Brigata Regina e corso Mazzini. Nell’incidente la ragazza, sbalzata a distanza a causa dell’urto e le cui condizioni in un primo momento sembravano gravi, ha riportato la frattura del femore con una prognosi di 30 giorni. Sulla vicenda indaga la Polizia locale.