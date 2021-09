Prima la rissa, poi il sangue: accoltellato in pieno centro

In pieno centro, con tanta gente in giro nell'ora di punta: un uomo finisce per terra e perde sangue. La notizia si diffonde velocemente in città ma ancora la dinamica di quanto sia successo ieri poco dopo le 19.30 su via Nicolò dall'Arca (nelle vicinanze dell'Università e di Piazza Umberto I) non è ancora chiara. Succede in pieno centro a Bari.

Un uomo si è accasciato per terra e ha perso del sangue, come si vede dalle foto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati