In quaranta strade della città arriveranno nuovi impianti di illuminazione. In 54 saranno invece sostituiti con impianti a led. E’ quanto prevedono le otto delibere approvate dalla giunta comunale relative alla riqualificazione dei lampioni, per un importo complessivo di 4 milioni e 890mila euro.

Per quanto riguarda i nuovi impianti, saranno interessate quaranta strade, tra queste, ad esempio nel municipio 3 ci sono via Lonero, via Paolo Pinto; nel municipio 4 corso Alcide de Gasperi, piazza Vittime del Femminicidio, prolungamento Torre Tresca nella zona dello stadio, nel municipio 1 via Nitti, via Anita Garibaldi, alcune strade di Sant’Anna, corso Mazzini, il lungomare di Torre a Mare, tutto il quartiere di Bari Vecchia, l’area ludica di Pane e pomodoro; nel municipio 2 via Giulio Petroni, via Kennedy, via Amendola da via Capruzzi a viale Einaudi, piazza Giulio Cesare; nel municipio 5 via tenente Ranieri, via Lucca, via Caravella, piazza Bellini. Solo per fare qualche esempio.

I provvedimenti

I provvedimenti interessano quindi tutti i municipi per una spesa complessiva di 1 milione e 500mila euro rinvenienti da fondi Pon Metro. Le altre cinque delibere, una per ogni Municipio, (658mila euro cadauno) riguardano la sostituzione di corpi illuminanti vetusti su impianti esistenti. Si tratta di impianti smart finanziati anch’essi attraverso fondi del Pon Metro, per una spesa di 3 milioni e 390mila euro.

«Continuano gli sforzi dell’amministrazione comunale per l’adeguamento degli impianti pubblici cittadini agli standard più moderni - commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso -, che ci consentirà di conseguire un ammodernamento generale del sistema di pubblica illuminazione e livelli molto alti di efficientamento energetico. Come noto, la tecnologia led offre il vantaggio di abbattere i costi di manutenzione, in quanto la durata delle lampade è decisamente più lunga rispetto a quelle tradizionali, e contestualmente di contenere i consumi energetici con un abbattimento di circa il 50% dei costi».

In questo modo si ottengono allo stesso tempo un miglior illuminamento dello spazio pubblico e costi minori. «Con questi interventi potremo certamente traguardare, entro la fine di questo mandato, il rinnovamento della metà degli impianti di pubblica illuminazione, circa 15mila su 30mila, sostituendo vecchi corpi illuminanti energivori con nuovi a led più efficienti», conclude Galasso.

Sempre in giunta sono state approvate altre delibere inerenti la manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini cittadini, per un importo di 300mila euro. Si tratta di 31 fontane monumentali e ornamentali e di 136 fontane più piccole. Tra gli interventi c’è ad esempio quello su piazza Isabella d’Aragona: qui la fontana è transennata da anni.

Ed infine altri 500mila euro (su un accordo quadro di un milione e 800mila euro) sono stati stanziati per la manutenzione degli immobili comunali di pregio, con destinazione non scolastica. L’accordo quadro è finalizzato a garantire da un lato il mantenimento e la conservazione delle componenti edili degli immobili comunali, dall’altro il funzionamento, l’efficienza e la conservazione degli impianti tecnologici esistenti.

«Questo provvedimento, che interessa immobili di pregio del patrimonio comunale - aggiunge Galasso -, ci mette nelle condizioni di poter effettuare interventi manutentivi di varia natura ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Si tratta di un nuovo accordo quadro affidato a ditte specializzate, in grado di garantire l’efficacia degli interventi manutentivi in edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza, come ad esempio Palazzo di Città o le sedi di alcuni Municipi cittadini».